Каждый десятый казахстанец может стать невыездным из-за долгов

АЛМА-АТА, 9 июл – РИА Новости. Граница Казахстана может оказаться закрытой почти для каждого десятого выезжающего гражданина. Причина — в задолженностях по налогам огромного количества жителей, сообщает Sputnik Казахстан.
Методология формирования статистики по всему Казахстану при этом не разъясняется, но утверждается, что должником является "каждый десятый казахстанец". Для наглядности, примерно 10% жителей страны − это население крупнейшего города — Алматы, с 1,8 миллиона жителей.
Между тем ДГД Астаны разъясняет, что только в одном районе – Сарыаркинском – арест наложен на тысячу неплательщиков налогов, что уже приводило к срывам вылетов за рубеж.
В департаменте советуют проверять долги перед государством заранее и соблюдать Налоговый кодекс страны.
С 1 июля в Казахстане действуют поправки в Налоговом кодексе, которые заметно осложнили жизнь должникам по налогам. Так, банки и организации, предлагающие некоторые виды банковских операций, теперь должны отказывать налогоплательщикам-должникам в открытии счетов.
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