Каждый десятый казахстанец может стать невыездным из-за долгов

АЛМА-АТА, 9 июл – РИА Новости. Граница Казахстана может оказаться закрытой почти для каждого десятого выезжающего гражданина. Причина — в задолженностях по налогам огромного количества жителей, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным департамента госдоходов (ДГД) Астаны, только в столице более 70 тысяч граждан не заплатили налоги и штрафы.

Методология формирования статистики по всему Казахстану при этом не разъясняется, но утверждается, что должником является "каждый десятый казахстанец". Для наглядности, примерно 10% жителей страны − это население крупнейшего города — Алматы, с 1,8 миллиона жителей.

Между тем ДГД Астаны разъясняет, что только в одном районе – Сарыаркинском – арест наложен на тысячу неплательщиков налогов, что уже приводило к срывам вылетов за рубеж.

В департаменте советуют проверять долги перед государством заранее и соблюдать Налоговый кодекс страны.

Злостные неплательщики заносятся в особую базу данных. Проверить себя на отсутствие задолженностей можно на сайте комитета госдоходов.

С 1 июля в Казахстане действуют поправки в Налоговом кодексе, которые заметно осложнили жизнь должникам по налогам. Так, банки и организации, предлагающие некоторые виды банковских операций, теперь должны отказывать налогоплательщикам-должникам в открытии счетов.

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