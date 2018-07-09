В Риге два человека погибли в результате пожара в жилом доме

РИГА, 9 июл – РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в жилом многоэтажном доме в рижском районе Кенгарагс, сообщили в понедельник в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

"Поступил вызов в Кенгарагс, где открытым пламенем горела квартира. Из задымленного помещения были спасены четыре человека, еще 33 человека эвакуировались из здания сами. Два человека погибли", — заявили в ГПСС.

В 9.01 (совпадает с мск) пожар был локализован. Сгорели квартира площадью 35 квадратных метров и расположенные над ней балкон и оконная рама общей площадью 8 квадратных метров.

Šorīt daudzstāvu dzīvojamā mājā #Ķengarags #Rīga #Latvija izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Pēc iedzīvotāju stāstītā, bojā gājuši divi cilvēki. Bojā gājuši divi cilvēki. No dūmiem izglābti 4 cilvēki un evakuēti 33 cilvēki.

📷 Vitālijs Boršč pic.twitter.com/WyhYFXPXAW — BreakingLV (@breakinglv) 9 июля 2018 г.

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