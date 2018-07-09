На Украине мужчина бросил гранату в полицейских, один из них ранен

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Мужчина бросил гранату в сторону полицейских при задержании в Винницкой области, один из них ранен, сообщается в понедельник на сайте Национальной полиции Украины.
Сообщается, что это произошло накануне вечером. Полицейские получили сообщение, что на железнодорожной станции в селе Флорино Бершадского района неизвестный угрожает людям гранатой. На место немедленно прибыли сотрудники патрульной полиции.
"Во время задержания злоумышленник бросил в сторону полицейских гранату. В результате травмы получил один милиционер. Сейчас он находится в больнице. Злоумышленник задержан", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, состояние полицейского — средней степени тяжести.