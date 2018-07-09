На Иссык-Куле ограбили представителей ВГТРК

БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. На Иссык-Куле ограбили представителей Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Киргизии. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщила пострадавшая Инесса Ткаченко.

По ее словам, она с супругом, двумя дочерьми и маленьким внуком отдыхала в отеле "Бостеринская ривьера". В ночь с 8 на 9 июля в их номер на первом этаже забрался преступник.

"Грабитель залез через окно, у него был нож. Украл крупную сумму, телефоны, документы. Младшая дочь, погнавшись за ним, упала и поранила ногу. Потом приехала милиция, мужа и дочерей увезли в отделение для дачи показаний", — рассказала Ткаченко.

В свою очередь ее супруг Виктор Ткаченко рассказал, что милиция отреагировала оперативно.

"Они быстро приехали, осмотрели место преступления, после чего нас доставили в отделение для дачи показаний. Пробыли мы там не больше двух часов", — отметил Ткаченко.

По словам мужчины, правоохранители составили фоторобот подозреваемого, он объявлен в розыск. К этому времени один из украденных телефонов найден вблизи коттеджа потерпевших.

Посольство России в Киргизии подключилось к разрешению ситуации.