Вертолет с пятым спасенным из пещера в Таиланде ребенком вылетел в больницу

Спасенныеиз пещеры Тхам Луанг школьники эвакуируются с вертолета Королевской тайской полиции в ожидающую машину скорой помощи в военном аэропорту в Чианграе, Таиланд. 9 июля 2018

Спасенныеиз пещеры Тхам Луанг школьники эвакуируются с вертолета Королевской тайской полиции в ожидающую машину скорой помощи в военном аэропорту в Чианграе, Таиланд. 9 июля 2018

БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости. Вертолет с пятым спасенным ребенком вылетел от пещеры на севере Таиланда в больницу, передает телеканал Thai PBS.

Как и в воскресенье, автомобиль скорой помощи доставил спасенного подростка на вертолетную площадку, откуда вертолет вылетел в больницу города Чианграй, расположенную в 60 километрах от пещеры.

Ранее интернет-версия газеты "Кхао Сот" сообщила, что пятый спасенный подросток выведен на поверхность и уже находится в полевом госпитале у входа в пещеру.

В понедельник утром приостановленная накануне с наступлением сумерек операция по эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде была возобновлена. Операция по выводу детей на поверхность была прервана в воскресенье вечером, после того, как из затопленной пещеры международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов были эвакуированы первые четверо детей.

Детей выводили в легководолазном снаряжении, и около одного километра из пяти, отделявших их от выхода из пещеры, они проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.