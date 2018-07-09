Вице-спикер Рады призвала рассмотреть отмену депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила парламенту на последней пленарной неделе перед летними каникулами рассмотреть вопрос об отмене депутатской неприкосновенности.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. В июне КС Украины признал конституционными оба законопроекта, теперь их может рассмотреть Рада. Депутаты планировали на минувшей неделе запустить процедуру отмены депутатского иммунитета, однако этого вопроса не было в повестке дня. Согласно календарному плану, в пятницу состоится закрытие текущей сессии, депутаты продолжат работу в начале сентября.

"Я не услышала еще одного важного сигнала для общества – голосования за отмену депутатской неприкосновенности… Я считаю, что на текущей неделе должно состояться результативное голосование по снятию депутатской неприкосновенности", — сказала Геращенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий отметил, что парламент не может пока приступить к рассмотрению этого вопроса, так как по законопроектам нет выводов профильного парламентского комитета. "Я очень рассчитываю, что в среду будет решение комитета по снятию неприкосновенности", — сказал Парубий.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.