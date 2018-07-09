В ЮАР сына экс-президента, обвиняемого в коррупции, отпустили под залог

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сын бывшего президента Южно-Африканской Республики Дудузан Зума, представший в понедельник перед судом по обвинению в коррупции, отпущен под залог, сообщает портал News 24.

Дудузан Зума был временно задержан на прошлой неделе в международном аэропорту Йоханнесбурга по прилету из Дубая, где он проживает после отставки своего отца с поста президента в феврале. Сына экс-президента подозревают в причастности к попытке подкупить бывшего заместителя министра финансов Мцебиси Джонаса (Mcebisi Jonas) в октябре 2015 года. Тогда на встрече с двумя бизнесменами, которая состоялась в особняке семейства Гупта, Джонасу, предположительно, предложили взятку в размере 600 миллионов рэнд (44,6 миллиона долларов) и пост министра финансов.

В понедельник утром Дудузан Зума предстал перед судом по экономическим преступлениям в Йоханнесбурге, передает корреспондент News 24. Судья постановил, что обвиняемый может быть отпущен под залог в размере 100 тысяч рэнд (7,4 тысячи долларов). Кроме того, Дудузан Зума должен передать свой паспорт следствию, для выезда из страны ему нужно получить разрешение. Дело было отложено до 24 января 2019 года для дальнейшего расследования.

Бывший министр финансов подтвердил, что один из бизнесменов семейства Гупта при встрече предлагал ему взятку за "совместную работу", а Дудузан Зума и второй бизнесмен выступили организаторами этой встречи. Сам Зума отрицает, что на встрече Джонасу предлагалась взятка.

Ранее бывшему президенту страны также были предъявлены обвинения в коррупции. Правящая партия страны — Африканский народный конгресс — испытывала давление со стороны оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к президенту Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Пятнадцатого февраля после отставки Зумы новым президентом ЮАР был избран Сирил Рамафоса.