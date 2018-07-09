БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости. Четыре туриста из Китая, считавшихся пропавшими без вести в катастрофе туристического судна "Феникс", перевернувшегося и затонувшего в пятницу к югу от острова Пхукет в Таиланде, найдены живыми на берегу, сообщает в понедельник телеканал Thai PBS со ссылкой на штаб поисковой операции, которая продолжается четвертый день.

"Количество пропавших без вести на сегодня – 11 человек, а не 14 или 15, как считалось. Четыре человека, китайские туристы, имена которых были в списке пассажиров "Феникса", как выяснилось, вообще не были на судне в пятницу, они отказались от экскурсии на острова, на которую отходил "Феникс", — сообщает телеканал, цитируя источник в штабе спасательной операции.

Официально погибшими считаются на середину дня в понедельник 42 человека. В первые часы после катастрофы "Феникса" в пятницу рыбакам и военным морякам удалось спасти 49 человек из числа пассажиров и членов команды судна.