ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко направил соболезнования генеральному консулу Японии во Владивостоке Касаи Тацухико в связи с последствиями тайфуна, сообщает пресс-служба администрации города.
"С душевной болью воспринял сообщения о постигшем Японию стихийном бедствии – многодневных ливнях и оползнях, унесших десятки человеческих жизней. Выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших и пропавших без вести, а также Вам и всему народу Японии, и глубоко сочувствую тем переживаниям, которые вы испытываете в этом трудное время", — написал Веркеенко.
Мэр Владивостока пожелал скорейшего преодоления последствий стихийного бедствия.
"Администрация города Владивостока выражает Вам, господин Касаи, и всем сотрудникам Генерального консульства Японии в городе Владивостоке уверения в своем высоком уважении и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — говорится в письме.