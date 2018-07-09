ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко направил соболезнования генеральному консулу Японии во Владивостоке Касаи Тацухико в связи с последствиями тайфуна, сообщает пресс-служба администрации города.

В конце прошлой недели на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в два-три раза выше среднемесячной нормы. По информации японских СМИ, число жертв последствий ливневых дождей в Японии возросло до 100 человек.

"С душевной болью воспринял сообщения о постигшем Японию стихийном бедствии – многодневных ливнях и оползнях, унесших десятки человеческих жизней. Выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших и пропавших без вести, а также Вам и всему народу Японии, и глубоко сочувствую тем переживаниям, которые вы испытываете в этом трудное время", — написал Веркеенко.

Мэр Владивостока пожелал скорейшего преодоления последствий стихийного бедствия.

"Администрация города Владивостока выражает Вам, господин Касаи, и всем сотрудникам Генерального консульства Японии в городе Владивостоке уверения в своем высоком уважении и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — говорится в письме.