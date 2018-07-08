Адвокат заявил об отсутствии документов в деле о кампании Саркози

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Франции Николя Саркози Тьерри Эрзог вновь обратился к прокурору республики, указывая на отсутствие в деле о финансировании президентской кампании 2007 года трех ключевых документов, которые могли бы усилить позицию защиты, сообщает издание Journal du dimanche.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.
Третий документ, об отсутствие которого сообщил адвокат Саркози, — рукописное заявление главы переходного правительства Ливии Мустафы Абдель Джалиля, по сути подтверждающее протоколы слушаний представителей бывшего руководства Ливии.
Ранее сообщалось, что бывший президент Франции помещен под судебный контроль, который предусматривает запрет на общение с рядом лиц и на выезд в ряд стран, в том числе в Ливию.
Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии, в частности Муаммаром Каддафи, его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.
Саркози в ходе допроса заявлял, что он обвинен "без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина".