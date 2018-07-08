Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 75 человек

ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 75 человек, более 60 человек числятся пропавшими без вести.

По данным агентства Киодо , наибольшее количество погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Эхимэ на острове Сикоку. Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK , семь человек находятся без сознания, еще 61 человек числится пропавшими без вести. Среди них, в частности, 12 жителей города Кумано префектуры Хиросима, где в воскресенье в результате ливней произошел оползень.

К настоящему времени спасателям удалось вывезли из зоны паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах размещены более 30 тысяч человек. Без электричества остаются более 20 тысяч жилых домов. Нарушено транспортное сообщение.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ – 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима – 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в 2-3 раза среднемесячной нормы.

Согласно прогнозам метеорологов, ливни интенсивностью до 200 миллиметров в час продолжатся в юго-западных и центральных районах Японии и в воскресенье. Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, в зоне затопления оказались более 4,5 тысячи домов.

С утра при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работать экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей и координировать работу ведомств, занятых в ликвидации последствий разгула стихии. В ходе заседания Абэ подчеркнул, что "безопасность многих граждан еще не подтверждена", и призвал приложить все усилия по проведению спасательных мероприятий и эвакуации пострадавших.