В Раде опасаются провокаций ВСУ в Донбассе для отсрочки выборов

БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич заявил, что опасается провокаций со стороны Киева в Донбассе с целью отсрочить выборы в стране, запланированные на 2019 год.
"Минские соглашения были подписаны не только Украиной, но и представителем ОБСЕ, России, а также представителями Донбасса. Хочу отметить, что целый ряд пунктов минских соглашений должны были быть реализованы в парламенте Украины, а не в бундестаге, который нас сегодня гостеприимно принимает", — заявил Шуфрич.
По его словам, еще в 2015 году он заявлял, что "украинская власть никогда не реализует эти соглашения, что она заведомо обманула своих партнеров". Он объяснил это нескольким причинами.
Второй причиной Шуфрич назвал "спекуляции на тему войны". "Ведь за это время люди стали в шесть раз беднее, только минимальная пенсия стала в три раза меньше и сегодня составляет менее 50 евро, а средняя пенсия — менее 80 евро, в то время как цена на газ поднялась в 11 раз. Конечно, люди с этим смириться не могут, но власть объясняет, что это из-за войны", — пояснил он.
"Есть подозрение, что власть будет провоцировать противостояние на Донбассе с тем, чтобы отсрочить президентские, а возможно и парламентские выборы 2019 года. Власть сегодня не имеет никакой поддержки и обречена на провал", — заявил депутат Рады.
Подводя итог выступлению, Шуфрич подчеркнул, что суть минских соглашений заключается в диалоге. "Диалог не только с Россией, но и с украинцами, а те, кто подписали минские соглашения — это украинцы, иначе бы резолюцией Совета безопасности минские соглашения никогда не были бы ратифицированы", — заявил политик.