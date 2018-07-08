В Раде опасаются провокаций ВСУ в Донбассе для отсрочки выборов

БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич заявил, что опасается провокаций со стороны Киева в Донбассе с целью отсрочить выборы в стране, запланированные на 2019 год.

Депутат выступил с резкой критикой реализации минских соглашений на заседании общего комитета по политике и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине.

"Минские соглашения были подписаны не только Украиной, но и представителем ОБСЕ, России, а также представителями Донбасса. Хочу отметить, что целый ряд пунктов минских соглашений должны были быть реализованы в парламенте Украины, а не в бундестаге, который нас сегодня гостеприимно принимает", — заявил Шуфрич.

По его словам, еще в 2015 году он заявлял, что "украинская власть никогда не реализует эти соглашения, что она заведомо обманула своих партнеров". Он объяснил это нескольким причинами.

"Это ответственность за принятое в июне 2014 года решение выйти из режима перемирия под эгидой ОБСЕ. Госпожа (представитель ОБСЕ Хайди) Тальявини тогда обеспечила перемирие, спасибо ей большое, погибших на тот момент было 74 человека. Сегодня, после принятия Порошенко решения выйти из режима перемирия в одностороннем порядке и реализовать этот конфликт военным способом, погибли десятки тысяч людей, разрушена экономика Украины. И не случайно господин Штайнмайер 1 июля 2014 года призвал Украину вернуться на стол переговоров, что, к сожалению, было проигнорировано", — заявил он.

Второй причиной Шуфрич назвал "спекуляции на тему войны". "Ведь за это время люди стали в шесть раз беднее, только минимальная пенсия стала в три раза меньше и сегодня составляет менее 50 евро, а средняя пенсия — менее 80 евро, в то время как цена на газ поднялась в 11 раз. Конечно, люди с этим смириться не могут, но власть объясняет, что это из-за войны", — пояснил он.

Кроме того, по его словам, это позволяет прикрывать коррупцию в правительстве и армии: "из военного бюджета крадется 1,5 миллиарда долларов из пяти миллиардов долларов ассигнований".

"Есть подозрение, что власть будет провоцировать противостояние на Донбассе с тем, чтобы отсрочить президентские, а возможно и парламентские выборы 2019 года. Власть сегодня не имеет никакой поддержки и обречена на провал", — заявил депутат Рады.

Подводя итог выступлению, Шуфрич подчеркнул, что суть минских соглашений заключается в диалоге. "Диалог не только с Россией, но и с украинцами, а те, кто подписали минские соглашения — это украинцы, иначе бы резолюцией Совета безопасности минские соглашения никогда не были бы ратифицированы", — заявил политик.