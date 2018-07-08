В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что украинские силовики в минувшие сутки снизили интенсивность обстрелов, сосредоточив их на жилых кварталах: сгорел один дом.
"За прошедшие сутки украинские силовики снизили интенсивность обстрелов, сосредоточив огонь по жилым кварталам населенных пунктов республики", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Он отметил, что в результате обстрела окраин городов Докучаевск и Горловка со стороны силовиков один дом сгорел, один получил повреждения.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>