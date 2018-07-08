В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (61)

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что украинские силовики в минувшие сутки снизили интенсивность обстрелов, сосредоточив их на жилых кварталах: сгорел один дом.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сказали, что украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки украинские силовики снизили интенсивность обстрелов, сосредоточив огонь по жилым кварталам населенных пунктов республики", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что в результате обстрела окраин городов Докучаевск и Горловка со стороны силовиков один дом сгорел, один получил повреждения.

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