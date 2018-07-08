В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. На позиции силовиков в районах нескольких населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе прибыли группы снайперов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Речь идет о районах Светлодарска и населенного пункта Желтое. По информации Народной милиции, бойцы прибыли с целью проведения провокаций в период "хлебного перемирия", они вооружены винтовками иностранного производства с дальностью стрельбы до 2 километров.

"Хлебное перемирие" не удалось

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако обстрелы не прекратились. "Используя условия "хлебного перемирия", противник продолжает наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения. Установлено, что в район населенного пункта Светлодарск прибыла разведгруппа украинских силовиков из состава 72 бригады ВСУ. Не исключено, что в ближайшее время в зоне ответственности бригады активизируется разведывательная деятельность", — отметил Марочко.

Кроме того, по его словам, "несмотря на некоторую тенденцию к стабилизации обстановки" в зоне ответственности Народной милиции, "украинское командование продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки у линии соприкосновения, что запрещено минскими договоренностями". Он добавил, что разведывательные подразделения ВСУ из состава 59 бригады ведут воздушную разведку в районе Станицы Луганской, а из состава 53 бригады — в районе населенного пункта Хорошее.

Марочко призвал командование операции Объединенных сил отказаться от совершения провокаций, так как "любые попытки агрессии" будут пресечены военнослужащими Народной милиции ЛНР.