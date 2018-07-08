В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, заявили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 27 июня согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины и что он также соблюдается со стороны ВС Украины. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.