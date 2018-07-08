Вашингтон, Токио и Сеул выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Япония, США и Южная Корея подтвердили в ходе состоявшихся в воскресенье трехсторонних переговоров на уровне глав МИД приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в ходе совместной пресс-конференции глава японского МИД Таро Коно.

"Сегодня мы смогли еще раз подтвердить нашу приверженность дальнейшему укреплению трехстороннего сотрудничества для достижения нашей общей цели полного, проверяемого и необратимого уничтожения всех видов оружия массового уничтожения и ракет любой дальности. Мы также провели обсуждение путей взаимодействия, чтобы сподвигнуть Северную Корею предпринять конкретные действия для исполнения положений резолюции Совета безопасности ООН", — подчеркнул Коно.

Он также сказал, что "и он, и глава МИД Южной Кореи Кан (Гён Хва — ред.) намерены поддерживать (госсекретаря США Майка — ред.) Помпео до самого конца", а также отметил "значительную связующую роль главы МИД Южной Кореи в отношениях между США и Северной Кореи".

Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась, хотя госсекретарь, по данным СМИ, привез ему письмо от президента США Дональда Трампа.

В субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп для проверки хода денуклеаризации Корейского полуострова. По данным МИД КНДР, зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль также передал Помпео письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, предназначенное для Трампа.