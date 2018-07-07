В Чехии при лобовом столкновении двух машин из Польши погибла женщина

ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус, принадлежащие гражданам Польши, столкнулись в субботу лоб в лоб около села Пасоглавки на юго-востоке Чехии, неподалеку от австрийской границы, в результате аварии погибла одна женщина, девять человек, включая детей, получили ранения, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Михаэла Ботова.
По ее словам, одна женщина из микроавтобуса получила весьма тяжелые ранения и вертолетом доставлена в больницу города Брно. Все остальные пострадавшие размещены в местных больницах.
Полиция выясняет причины аварии.