В Чехии при лобовом столкновении двух машин из Польши погибла женщина

ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус, принадлежащие гражданам Польши, столкнулись в субботу лоб в лоб около села Пасоглавки на юго-востоке Чехии, неподалеку от австрийской границы, в результате аварии погибла одна женщина, девять человек, включая детей, получили ранения, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Михаэла Ботова.

"В машинах находилось пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет, к счастью, они получили лишь легкие ранения. Погибшая женщина ехала в легковом автомобиле Opel Astra рядом с водителем, сзади сидел ребенок. В микроавтобусе Ford Tourneo ехало 7 человек, его водитель, возможно, задремал и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой", — сказала Ботова.

По ее словам, одна женщина из микроавтобуса получила весьма тяжелые ранения и вертолетом доставлена в больницу города Брно. Все остальные пострадавшие размещены в местных больницах.

Полиция выясняет причины аварии.