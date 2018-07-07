Китай выступил против любых односторонних санкций в международных делах

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай выступает против применения любых односторонних санкций и давления в международных вопросах, это касается также и соглашения по иранской ядерной проблеме, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам министерской встречи в Вене.

"Необходимо отказаться от применения односторонних санкций, Китай всегда выступал против любых односторонних ограничительных мер, и это принципиальная позиция, которая относится и к проблеме иранского ядерного оружия", — отметил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

По его словам, "международная практика вновь и вновь доказывала, что постоянное слепое принятие односторонних санкций и оказание давления приводило лишь к противоположным, а не желаемым результатам".

"Непременно следует оберегать и уважать законные права и интересы международного сообщества, и Китая в том числе", — сказал Ван И.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.