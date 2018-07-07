Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на министерство национальной обороны Тайваня.

По данным телеканала, корабли двигаются в северо-восточном направлении. Министерство отметило, что ситуация под контролем.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки военного судна через Тайваньский пролив, по данным СМИ, это может еще сильнее обострить отношения Пекина и Вашингтона.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.