В Париже встали поезда Eurostar

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Движение скоростных поездов Eurostar между Парижем, Лондоном и Брюсселем было временно нарушено из-за оперативного сбоя на одном из вокзалов французской столицы, говорится в заявлении перевозчика.

"Мы осведомлены об оперативных проблемах на Северном вокзале, и мы предпринимаем все возможные усилия для их устранения в кратчайшие сроки. В течение дня ожидаются задержки в движении поездов", — сообщается в Twitter Eurostar.

Три поезда, следовавшие по направлениям Париж-Лондон, Лондон-Париж и Лондон-Брюссель с 14.00 до 17.00 (15.00-19.00 мск.), были отменены из-за высокого пассажиропотока. По словам представителя Eurostar, слова которого приводит телеканал BFMTV, отмена трех поездов была необходима для нормализации движения поездов.

Представитель компании добавил, что проблемы уже решены, и компания предоставит возможность пассажирам отмененных маршрутов воспользоваться другими поездами.