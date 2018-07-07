Депутаты турецкого парламента принесли присягу

АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Депутаты парламента Турции 27-го созыва, избранные на всеобщих выборах 24 июня, были приведены к присяге на первом заседании меджлиса.
От правящей Партии справедливости и развития на пост спикера выдвинута кандидатура премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, должность которого упраздняется в связи с переходом на президентскую систему правления. Ожидается, что спикер будет избран на заседании парламента 12 июля.
Высший избирательный совет Турции ранее опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация пройдет 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 22,65% и получила 146 мест в парламенте, прокурдская Партия демократии народов — 11,70% голосов и 67 мест, националистическая Хорошая партия — 9,96% и 43 места.