Жителя Киевской области подозревают в умышленном убийстве полицейского

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура Киева подозревает жителя Киевской области в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, которое произошло в четверг в одном из районов столицы, сообщила в субботу пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что в Шевченковском районе Киева обнаружено тело полицейского с огнестрельными ранениями. Возбуждены два уголовных дела по статьям "умышленное убийство" и "разбой".

"Прокуратура Киева сообщила о подозрении 48-летнему жителю Киевской области в умышленном убийстве 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака, которое произошло 5 июля в Киеве", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, установлено, что в конце июня злоумышленник через интернет нашел объявление подполковника о продаже золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый дважды выстрелил в сотрудника полиции из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами.

Следователи и оперативные работники столичной полиции установили личность подозреваемого. Кроме того, правоохранителям удалось установить и изъять оружие, из которого, предположительно, было совершено убийство.

"В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений…", — говорится в сообщении.

В Шевченковский районный суд города Киев внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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