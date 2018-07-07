Чижов оценил стремление стран ЕС к независимости в оборонной сфере

БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости. НАТО внимательно отслеживает попытки Евросоюза развивать независимый потенциал в сфере обороны, стремясь сдерживать эти порывы и задавать им нужный для альянса вектор; такое положение дел, особенно на фоне некоторой утраты доверия к Вашингтону, многих в Европе, вероятно, не вполне устраивает, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

На предстоящем на следующей неделе саммите Североатлантического альянса ЕС и НАТО, как ожидается, подпишут новую совместную декларацию об углублении сотрудничества. Организации в последние годы стали активнее координироваться по ряду проектов, в частности, в сфере противодействия так называемым "гибридным угрозам", кибербезопасности, стратегической коммуникации и развития инфраструктуры для быстрой переброски сил. При этом ряд стран ЕС параллельно предпринимают совместные усилия по развитию оборонного потенциала, кроме того, ЕС развивает проекты в рамках общей политики безопасности союза.

"Действительно, процесс актуализации Общей политики ЕС в области безопасности и обороны проходит не без противоречий. Корни этой проблемы восходят к разнонаправленным установкам, которые содержатся непосредственно в самом договоре о Евросоюзе 2009 года. В нем сформулированы задачи создания совместного оборонного потенциала, но одновременно зафиксировано, что обеспечение территориальной обороны стран-членов ЕС, входящих в НАТО, делегировано альянсу", — сказал постпред РФ.

Чижов напомнил, что "в более свежих концептуальных документах, в частности Глобальной стратегии ЕС 2016 года, формирование общих оборонных механизмов Евросоюза и достижение стратегической автономии продиктованы все той же логикой, то есть с оглядкой на позицию Организации Североатлантического договора".

"НАТО, со своей стороны, не просто внимательно отслеживает развитие европейского проекта, но "своевременно" сдерживает порывы Евросоюза к созданию независимого потенциала в сфере обороны, стремясь задать процессу совершенствования Общей политики ЕС в области безопасности и обороны нужный альянсу вектор. Иллюстрацией этого стало подписание на варшавском саммите НАТО в июле 2016 года — сразу же после принятия Глобальной стратегии Евросоюза — совместной декларации ЕС-НАТО по углублению сотрудничества двух организаций, что среди прочего предполагает де-факто втягивание в натовскую орбиту государств-членов Евросоюза, не входящих в альянс", — пояснил он.

"Можно ожидать, что аналогичный документ, который планируется одобрить на предстоящем саммите НАТО на будущей неделе, будет выдержан в том же духе", — заметил Чижов.

"Полагаю, для многих европейских лидеров, особенно на фоне некоторой утраты доверия к Вашингтону в свете его недавних решений в торговой и иных областях, такое положение дел не вполне устраивает. При этом они оказываются в ситуации, когда, с одной стороны, должны следовать блоковой натовской солидарности, а с другой — отвечать на внутренний запрос на повышение оборонной самодостаточности ЕС", — заявил постпред РФ при ЕС.

По его словам, "подобная двойственность целеполагания лишает последовательности весь процесс обновления европейцами Общей политики ЕС в области безопасности и обороны, что приводит к появлению постоянно множащихся, не всегда связанных между собой инициатив".

"А мечта о стратегической автономии так и рискует остаться мечтой", — заключил он.

Ранее девять стран Евросоюза договорились создать европейские силы быстрого реагирования, заявив, что это дополняет усилия альянса по обеспечению оперативной готовность своих сил. Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщала, что проект поддерживают также министры обороны Германии, Великобритании, Бельгии, Дании, Нидерландов, Эстонии, Испании и Португалии.

ЕС реализует программу постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), призванного, в числе прочего, оптимизировать работу военно-промышленного комплекса стран ЕС и действия при планировании обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вооружения, разрабатываемые в рамках PESCO, должны также быть доступны альянсу.

Еврокомиссия предлагала в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить вложения в безопасность на 40%, а также создать Европейский оборонный фонд. Кроме того, уже одобрена Европейская программа оборонно-промышленного развития. Суммарные инвестиции в оборонные технологии в ЕС могут составить 5 миллиардов евро после 2020 года, заявлял ранее глава Европейского оборонного агентства (EDA) Хорхе Домек.