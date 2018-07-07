В США связали кибербезопасность с разбором "российского вмешательства"

МАГАДАН, 7 июл — РИА Новости. Тему о сотрудничестве РФ и США в области кибербезопасности нужно начинать с разбора ситуации с так называемым вмешательством России в американские выборы, заявил в интервью программе "Вести в субботу" на канале "России 1" сенатор США Джон Тьюн.

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге и Москве. Визит делегации парламентариев выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Еще в июле прошлого года после первой встречи Путина с Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге было анонсировано создание рабочей группы по кибербезопасности. Российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что по итогам встречи лидеров в Хельсинки страны создадут такую группу.

"Разговор о сотрудничестве в сфере кибербезопасности нужно начинать с разбора ситуации с тем, что мы называем вмешательством России в наши выборы, хотя у вас на это другой взгляд. Конечно, вы не отступитесь от своей позиции, поэтому сейчас Россия может продемонстрировать свое желание наладить отношения с США тем, что не будет вмешиваться в наши выборы в 2018 году. Это то, на чем мы, в частности, акцентировали внимание во время переговоров с нашими российскими коллегами… Если посмотреть на 2018 год, то у нас, в США, в этом году выборы", — сказал Тьюн.

Представители американских властей ранее обвиняли РФ во вмешательстве в выборы президента, на которых победил Трамп. При этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".