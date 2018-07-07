Три человека погибли в столкновениях с полицией на севере Индии, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Три человека, включая 16-летнюю девочку, погибли в столкновениях с полицией в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, силовики открыли огонь после того, как армейский патруль забросали камнями в районе деревни Редвани в округе Кулгам. Помимо девочки, погибли два молодых человека в возрасте 20 и 22 лет. Все трое были жителями округа Кулгам.

Как сообщает телеканал, ранее индийские власти приостановили действие услуг мобильного интернета в округах Кулгам и Анантнаг, чтобы пресечь антиправительственные протесты.

В Джамму и Кашмире активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость штата или его присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.