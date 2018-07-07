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Большинство погибших при ЧП с судном в Таиланде были в спасательных жилетах

(обновлено: 12:39 07.07.2018)
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© AFP 2018 / Mohd RasfanСпасатели на месте катастрофы туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018Спасатели на месте катастрофы туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018
© AFP 2018 / Mohd Rasfan

БАНГКОК, 7 июл — РИА Новости. Большинство погибших в результате крушения туристического судна "Феникс" у берегов таиландского острова Пхукет, тела которых были найдены и доставлены на берег, были одеты в спасательные жилеты, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на штаб поисково-спасательной операции, которая продолжается в море южнее популярного у туристов острова третий день.

Поисково-спасательная операция в море у острова Пхукет в Таиланде. 6 июля 2018 года
© AP Photo
Россиян не было на затонувшем судне в Таиланде, заявили в посольстве
Штаб подтвердил телеканалу, что в субботу найдены и доставлены на берег пять тел погибших, общее число которых теперь официально составляет 38 человек. Восемнадцать человек пока считаются пропавшими без вести. "Тхаи Рат ТВ" также сообщает, что, со слов спасателей, большинство погибших были одеты в спасательные жилеты, однако в момент обнаружения находились в воде лицом вниз, в то время как спасательные жилеты, соответствующие нормам безопасности, должны поддерживать голову человека над водой.

Спасенный военными моряками и допрошенный капитан "Феникса" показал на допросе, что перед крушением отдал приказ всем на борту надеть спасательные жилеты, входящие в комплект безопасности судна, и все пассажиры и экипаж этот приказ выполнили, говорится в сообщении.

На "Фениксе" в момент катастрофы было 93 пассажира, почти все — граждане КНР, а также 12 членов экипажа, напоминает телеканал. Новое двухпалубное прогулочное судно было опрокинуто пятиметровой волной и затонуло южнее Пхукета в сильный шторм, внезапно начавшийся в четверг во второй половине дня. Рыболовецкий траулер и корабли ВМС Таиланда в первые часы после катастрофы спасли 49 человек.

Крушение лодок с туристами в Таиланде
© REUTERS / Sooppharoek TeepapanДве лодки с туристами затонули в сильный шторм и ливень.Пассажир перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018
© REUTERS / Sooppharoek Teepapan
Две лодки с туристами затонули в сильный шторм и ливень.
© AFP 2018 / Kritsada MuenhawongПочти 140 человек оказались в воде.Сотрудники экстренных служб Таиланда оказывают помощь спасенным пассажирам перевернувшихся в районе Пхукета туристических лодок. 5 июля 2018
© AFP 2018 / Kritsada Muenhawong
Почти 140 человек оказались в воде.
© AFP 2018 / Mohd RasfanСообщается, что среди пассажиров было много детей.Спасатели на месте катастрофы туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 5 июля 2018
© AFP 2018 / Mohd Rasfan
Сообщается, что среди пассажиров было много детей.
© AP Photo / Thailand Royal PoliceДесятки пассажиров спасены, но многие числятся пропавшими без вести. Один человек погиб.Операция по спасению пассажиров перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 5 июля 2018
© AP Photo / Thailand Royal Police
Десятки пассажиров спасены, но многие числятся пропавшими без вести. Один человек погиб.
© AFP 2018 / Mohd RasfanПо словам капитана, которого спасли военные моряки, на его судне были двое туристов европейской внешности.Спасатели прибывают на место катастрофы туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 5 июля 2018
© AFP 2018 / Mohd Rasfan
По словам капитана, которого спасли военные моряки, на его судне были двое туристов европейской внешности.
© AFP 2018 / Mohd RasfanНа месте ЧП работают военнослужащие военно-морских сил Таиланда и дайверы.Спасатели и скорая помощь на место катастрофы туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018
© AFP 2018 / Mohd Rasfan
На месте ЧП работают военнослужащие военно-морских сил Таиланда и дайверы.
© REUTERS / Sooppharoek TeepapanНа берегу дежурят дежурят бригады скорой помощи.Спасатели оказывают помощь пассажиру перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018
© REUTERS / Sooppharoek Teepapan
На берегу дежурят дежурят бригады скорой помощи.
© AP Photo / Thailand Royal PoliceОперацию по спасению людей осложняют сложные погодные условия.Операция по спасению пассажиров перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 5 июля 2018
© AP Photo / Thailand Royal Police
Операцию по спасению людей осложняют сложные погодные условия.
© Reuters TVСильный ветер, начавшийся в четверг вечером и поднявший на море огромные волны, пока не стихает.Операция по спасению пассажиров перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 5 июля 2018
© Reuters TV
Сильный ветер, начавшийся в четверг вечером и поднявший на море огромные волны, пока не стихает.
© AFP 2018 / Kritsada MuenhawongНа фото: операция по спасению пассажиров перевернувшейся туристической лодки.Спасатели и медики оказывают помощь пассажирам перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 5 июля 2018
© AFP 2018 / Kritsada Muenhawong
На фото: операция по спасению пассажиров перевернувшейся туристической лодки.
© AFP 2018 / Mohd RasfanВ посольстве России в Бангкоке выясняют обстоятельства инцидента.Спасатели на месте катастрофы туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018
© AFP 2018 / Mohd Rasfan
В посольстве России в Бангкоке выясняют обстоятельства инцидента.
© AFP 2018 / Kritsada MuenhawongАссоциация туроператоров проверяет, были ли на борту россияне.Пассажиры перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 5 июля 2018
© AFP 2018 / Kritsada Muenhawong
Ассоциация туроператоров проверяет, были ли на борту россияне.
© AP PhotoАдминистрация Пхукета запретила всем малым и прогулочным судам выходить в море.Поисково-спасательная операция в море у острова Пхукет в Таиланде. 6 июля 2018 года
© AP Photo
Администрация Пхукета запретила всем малым и прогулочным судам выходить в море.
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