Большинство погибших при ЧП с судном в Таиланде были в спасательных жилетах

Спасатели на месте катастрофы туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018

Спасатели на месте катастрофы туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018

БАНГКОК, 7 июл — РИА Новости. Большинство погибших в результате крушения туристического судна "Феникс" у берегов таиландского острова Пхукет, тела которых были найдены и доставлены на берег, были одеты в спасательные жилеты, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на штаб поисково-спасательной операции, которая продолжается в море южнее популярного у туристов острова третий день.

Штаб подтвердил телеканалу, что в субботу найдены и доставлены на берег пять тел погибших, общее число которых теперь официально составляет 38 человек. Восемнадцать человек пока считаются пропавшими без вести. "Тхаи Рат ТВ" также сообщает, что, со слов спасателей, большинство погибших были одеты в спасательные жилеты, однако в момент обнаружения находились в воде лицом вниз, в то время как спасательные жилеты, соответствующие нормам безопасности, должны поддерживать голову человека над водой.

Спасенный военными моряками и допрошенный капитан "Феникса" показал на допросе, что перед крушением отдал приказ всем на борту надеть спасательные жилеты, входящие в комплект безопасности судна, и все пассажиры и экипаж этот приказ выполнили, говорится в сообщении.

На "Фениксе" в момент катастрофы было 93 пассажира, почти все — граждане КНР, а также 12 членов экипажа, напоминает телеканал. Новое двухпалубное прогулочное судно было опрокинуто пятиметровой волной и затонуло южнее Пхукета в сильный шторм, внезапно начавшийся в четверг во второй половине дня. Рыболовецкий траулер и корабли ВМС Таиланда в первые часы после катастрофы спасли 49 человек.