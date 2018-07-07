СМИ: полицейскому, застрелившему водителя в Нанте, предъявили обвинения

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Полицейскому, застрелившему водителя в ходе рейда в городе Нант на западе Франции, предъявлены обвинения, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на адвоката стража порядка.

Несколько районов Нанта в течение последних четырех дней охвачены беспорядками, начавшимися после того, как местная полиция в ходе рейда вечером 3 июля застрелила водителя, отказавшегося пройти проверку. Открывший огонь полицейский в четверг был задержан и в ходе допроса заявил, что выстрелил в молодого человека случайно.

Как сообщает радиостанция, судебный следователь в четверг вечером предъявил стражу порядка "обвинения в сознательном нанесении повреждений, которые повлекли за собой непреднамеренную смерть".

По данным France Info, в четверг вечером также был вынесен приговор трем участникам беспорядков в городе. Молодых людей приговорили к четырем месяцам условного заключения за насильственные действия в отношении полиции.