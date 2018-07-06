Парламент Молдавии создал рабочую группу для пересмотра законодательства

КИШИНЕВ, 6 июл — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду сообщил о создании рабочей группы экспертов, которые пересмотрят избирательное законодательство для избежания в дальнейшем ситуаций с аннулированием результатов голосования из-за агитации.

Второй тур досрочных выборов мэра Кишинева прошел 3 июня, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. При этом Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов. В ответ сторонники Нэстасе провели акции протеста и организовали "Комитет национального сопротивления". Они требуют признать выборы состоявшимися, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, отменивших итоги голосования.

"Парламент предлагает создать рабочую группу с привлечением иностранных экспертов. У нас уже есть поддержка ЕС и США…. чтобы проанализировать ситуацию с отменой выборов, а также избирательное законодательство и предложить изменения, уточнения или интерпретации, связанные с "днем тишины", днем голосования, агитацией… Этот вопрос будет рассмотрен депутатами на следующей неделе", — сказал Канду.

По его мнению, экспертам должно хватить 60 дней, чтобы разобраться и во второй половине сентября представить свои выводы.

"Эти изменения должны коснуться и будущих парламентских выборов. У нас пока не было опыта, но он был у других стран и мы можем этим воспользоваться", — добавил он.

Внутриполитическая ситуация в Молдавии привела к тому, что Европарламент в четверг решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.

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