Парламент Молдавии создал рабочую группу для пересмотра законодательства

КИШИНЕВ, 6 июл — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду сообщил о создании рабочей группы экспертов, которые пересмотрят избирательное законодательство для избежания в дальнейшем ситуаций с аннулированием результатов голосования из-за агитации.
"Парламент предлагает создать рабочую группу с привлечением иностранных экспертов. У нас уже есть поддержка ЕС и США…. чтобы проанализировать ситуацию с отменой выборов, а также избирательное законодательство и предложить изменения, уточнения или интерпретации, связанные с "днем тишины", днем голосования, агитацией… Этот вопрос будет рассмотрен депутатами на следующей неделе", — сказал Канду.
По его мнению, экспертам должно хватить 60 дней, чтобы разобраться и во второй половине сентября представить свои выводы.
Внутриполитическая ситуация в Молдавии привела к тому, что Европарламент в четверг решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>