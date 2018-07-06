Праздник Сан-Фермин в Памплоне начался с драки

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Перед самым началом одного из самых известных испанских праздников – Сан-Фермина — в Памплоне (Наварра) произошла драка "по политическим причинам".

Группа молодых людей с флагами Страны басков (ранее суд запретил их вывешивать на государственных учреждениях Наварры) и плакатами в поддержку заключенных баскской террористической организации ЭТА пришли на площадь перед городской ратушей, за полчаса до того, как был официально дан старт празднованиям.

В ответ толпа на площади начала петь "Да здравствует Испания" Маноло Эскобара. Словесно-песенной перепалкой дело не ограничилось и началась драка. Видео распространило издание Diario de Navarra.

Сан-Фермин ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней в Памплоне состоятся около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет никакого опыта забегов с быками.