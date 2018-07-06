ОБСЕ не согласна со штрафом "Радио Свобода"

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил несогласие с решением суда в Москве оштрафовать "Радио Свобода", вовремя не представившее в Минюст информацию в соответствии со статусом "иностранного агента".
"Я вновь призываю власти (России – ред.) воздержаться от дискриминации в отношении СМИ", — говорится в заявлении Дезира, распространенном пресс-службой организации. По мнению представителя ОБСЕ, закон об иноагентах препятствует работе СМИ.
Ранее в Минюсте сообщили РИА Новости, что после того как "Радио Свобода" было включено в реестр СМИ-иностранных агентов, в адрес организации было направлено уведомление с информацией о правах и обязанностях, предусмотренных законом для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Несмотря на это, по данным Минюста, организация в установленный срок не представила отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение. Радио "Свобода" исполнило указанную обязанность только после составления Минюстом протокола за непредставление обязательной отчетности, пояснили в ведомстве.
"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 5 декабря 2017 года.