ОБСЕ не согласна со штрафом "Радио Свобода"

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил несогласие с решением суда в Москве оштрафовать "Радио Свобода", вовремя не представившее в Минюст информацию в соответствии со статусом "иностранного агента".

Ранее сообщалось, что мировой суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей "Радио Свобода" за непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

"Я вновь призываю власти (России – ред.) воздержаться от дискриминации в отношении СМИ", — говорится в заявлении Дезира, распространенном пресс-службой организации. По мнению представителя ОБСЕ, закон об иноагентах препятствует работе СМИ.

Ранее в Минюсте сообщили РИА Новости, что после того как "Радио Свобода" было включено в реестр СМИ-иностранных агентов, в адрес организации было направлено уведомление с информацией о правах и обязанностях, предусмотренных законом для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Несмотря на это, по данным Минюста, организация в установленный срок не представила отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение. Радио "Свобода" исполнило указанную обязанность только после составления Минюстом протокола за непредставление обязательной отчетности, пояснили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. Дезир тогда заявил, что признание каких-либо СМИ "иноагентами" является неприемлемым и призвал отказаться от подобной практики.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 5 декабря 2017 года.