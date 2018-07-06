Сотрудники Iberia проведут забастовку в аэропорту Барселоны

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Сотрудники наземных служб испанской авиакомпании Iberia проведут забастовку в конце июля и начале августа в барселонском аэропорту Эль-Прат.

Как сообщил Всеобщий союз трудящихся (UGT) – один из крупнейших профсоюзов страны – забастовка состоится 27 и 28 июля, а также 3 и 4 августа. Причина – "отсутствие диалога" между руководством компании и сотрудниками, заявили в профсоюзе. В частности, работники подвергаются чрезмерной нагрузке, перерабатывают, персонала не хватает, многие контракты носят временный характер, а руководство не соблюдает достигнутые ранее договоренности с персоналом. Кроме того, профсоюз указывает на "отсутствие плана промышленного развития" аэропорта Эль-Прат.

"К сожалению, до сих пор сотрудники получали только отрицательную реакцию со стороны руководства, когда заявляли об этих проблемах, которые негативно отражаются на оперативной работе и трудовых отношениях в аэропорту, а также на обслуживании клиентов и пассажиров", — заявили в UGT.

Всего к забастовке могут присоединиться 2 тысячи человек – грузчики багажа, сотрудники по обслуживанию авиатехники, а также персонал на стойках регистрации и информации авиакомпании.

Ранее стало известно, что 25 и 26 июля состоится забастовка бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии. В общей сложности к акции могут присоединиться 4 тысячи человек в четырех странах, из них 1,8 тысячи — в Испании. Забастовка может затронуть 230 тысяч пассажиров только в Испании.