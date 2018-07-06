ВСУ изменили режим работы пропускного пункта "Золотое"

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Командующий Объединенных сил Украины Сергей Наев в пятницу издал приказ об изменении графика работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Золотое" в Донбассе.

В июне контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе перешли на новый график работы, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины. Согласно информации, контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 06.00 до 20.00 (совпадает с мск).

"С пятницы, 6 июля, КПВВ "Золотое" будет осуществлять пропуск жителей населенных пунктов Золотое, Катериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово в случае предоставления документа, удостоверяющего личность и место регистрации, летом с 04:30 до 22:00 (совпадает с мск), осенью, зимой и весной — с 06:00 до 20:00 (по киевскому времени)", — говорится в сообщении Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Решение было принято в ответ на соответствующую просьбу местных жителей, уточняется в сообщении.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.