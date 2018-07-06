Трамп отметил укрепление стратегического сотрудничества с Казахстаном

Вид из президентского дворца в Астане. Архивное фото

Вид из президентского дворца в Астане. Архивное фото

АЛМА-АТА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения и 20-летия Астаны, в котором констатировал укрепление стратегического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В Казахстане 6 июля отмечают День столицы и день рождения президента, которому в этом году исполнилось 78 лет.

По данным пресс-службы, в поздравительном письме Трамп "выразил удовлетворение сложившимися личными дружескими отношениями, которые укрепились в ходе январской встречи, прошедшей в Белом доме, и подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между двумя странами стало крепче прежнего".

"По случаю вашего дня рождения желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Также от всего сердца поздравляю народ Казахстана с 20-летним юбилеем столицы — Астаны", — цитирует пресс-служба слова Трампа.

По мнению президента США, успешное проведение выставки ЭКСПО-2017 продемонстрировало, что под руководством Назарбаева Астана "стала динамично развивающимся центром Казахстана и останется неугасаемым достоянием для будущих поколений".