Белороссов, отсидевший срок в США за киберпреступления, вернулся в Россию

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Россиянин Дмитрий Белороссов, осужденный в 2015 году в США за киберпреступления, вернулся на родину после отбытия наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.

"Консульский отдел посольства оказал помощь россиянину в оформлении необходимых для возвращения на родину документов", — сказал представитель посольства.

Он уточнил, что Белороссову было оформлено свидетельство о возвращении, и сразу после освобождения 18 мая из американской тюрьмы он покинул США и на следующий день прибыл в Россию.

Российский программист Белороссов был задержан в августе 2013 года в аэропорту Барселоны по запросу США. Затем он был выдан в США на том основании, что среди жертв созданной им программы Citadel, которая заразила более 11 миллионов компьютеров по всему миру, был один компьютер в штате Джорджия.

В сентября 2015 года стало известно, что Белороссов приговорен судом в Атланте (штат Джорджия) к 4,5 года тюрьмы. Россиянин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества. Помимо реального срока, Белороссов получил еще три года условно и был приговорен к возмещению ущерба на 322 тысячи долларов.

Приговоры россиянам в США

В последние годы в США по обвинению в кибепреступлениях был осужден целый ряд граждан России, которых, как правило, задерживали в третьих странах, а затем выдавали американским властям.

Так, по тому же делу о программе Citadel в июле 2017 года был осужден еще один гражданин РФ – Марк Вартанян, которого ранее экстрадировали из Норвегии. Он признал себя виновным в одном эпизоде компьютерного мошенничества и был приговорен к пяти годам тюрьмы за хакерство.

Вартанян обвинялся в разработке и распространении вируса Citadel, который, по оценкам прокуроров, причинил ущерб более чем на 500 миллионов долларов. Жертвами программы стали в том числе крупные американские банки, со счетов которых похищались деньги. Раскрыть преступление сотрудникам ФБР удалось в 2013 году.

Кроме того, за похожие киберпреступления в США были осуждены россияне Владимир Здоровенин, Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянц, Александр Панин, Вадим Поляков, Станислав Лисов, Александр Сергеев, Максим Сенах, Роман Селезнев. В ожидании приговора в американской тюрьме также находятся Петр Левашев и Евгений Никулин.