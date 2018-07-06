СМИ: предполагаемый преемник наркобарона Коротышки экстрадирован в США

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Один из ключевых членов мексиканского наркокартеля "Синалоа" Дамасо Лопес Нуньес, которого считают преемником наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, в пятницу был экстрадирован в США, сообщает портал Infobae со ссылкой на мексиканскую федеральную прокуратуру.

Нуньес по прозвищу El Licenciado (человек, получивший ученую степень (исп.) — ред.) был задержан в мае прошлого года и находился в тюрьме строгого режима в городе Сьюдад-Хуарес. Оттуда его доставили в аэропорт, где передали сотрудникам американского Управления по борьбе с наркотиками и ФБР.

"В Сьюдад-Хуаресе штате Чиуауа произведена экстрадиция Дамасо "Л" властям США в соответствии с подписанным договором об экстрадиции для судебного разбирательства в связи с его возможной ответственностью в совершении преступлений", — сообщается в заявлении федеральной прокуратуры Мексики в Twitter.

Отмечается, что, "согласно правительству США, Дамасо "Л" потенциально является ключевым свидетелем против Хоакина Гусмана Лоэры".

Дамасо Лопес Нуньес считается преемником наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Коротышка, долгое время возглавлявший картель "Синалоа", был передан властям США 19 января, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной.

Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.