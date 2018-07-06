В Вене не обсуждали угрозы Ирана закрыть Ормузский пролив, сообщил Лавров

В Вене состоялась Министерская встреча по Иранской ядерной программы. 6 июля 2018

В Вене состоялась Министерская встреча по Иранской ядерной программы. 6 июля 2018

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Угрозы Ирана закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам не обсуждались в ходе министерского заседания по соглашению по иранской ядерной программе в Вене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет, не обсуждались (угрозы Ирана). Мы не посвящали этому наше заседание", — сообщил журналистам российский министр.

В среду заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Исмаил Коусари заявил агентству YJC, что КСИР готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.