В МВД заявили о необходимости арбитра для решения споров между странами

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Для решения споров между странами необходим международный арбитр, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов, приведя в пример ситуацию с "кибератакой на избирательную систему США".

"Помимо того, что нет четкой единой международной правовой базы, нет еще и органа, который бы мог выступать арбитром и органом расследования различного рода случаев. Допустим, нас обвиняют в кибератаке на американскую избирательную систему, а мы этого не делали. В этом споре кто-то должен провести международное расследование. Кто должен сделать вердикт. Это может быть Интерпол, компьютерный центр международного экономического форума или какая-то новая структура, но это надо делать", — пояснил журналистам Зубов на международном конгрессе по кибербезопасности.

Он уверен, что страны могут договориться о создании международного арбитра, только "нужно друг друга услышать".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными".