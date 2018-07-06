Лавров возложил венок к памятнику в центре Вены, оскверненному вандалами

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам — освободителям в центре Вены, который всего за два дня до этого осквернили вандалы.
Памятник советским воинам в Вене трижды с начала года подвергался нападениям вандалов. Последний такой инцидент произошел всего за два дня до визита в австрийскую столицу Лаврова. Неизвестные облили черной краской фасад мемориала с именами воинов-освободителей. Ко времени возложения цветов все последствия акта вандализма были уже устранены.