Лавров возложил венок к памятнику в центре Вены, оскверненному вандалами

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене. Архивное фото

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене. Архивное фото

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам — освободителям в центре Вены, который всего за два дня до этого осквернили вандалы.

Российский министр почтил память советских воинов, освободивших Европу от фашизма, после завершения участия в министерской встрече по иранской ядерной сделке. Хотя глава МИД РФ спешил в аэропорт, его кортеж сделал остановку у величественного мемориала, расположенного в центре города. Министр возложил к постаменту с именами павших венок с лентой в цветах российского флага и надписью "От министра иностранных дел Российской Федерации".

Памятник советским воинам в Вене трижды с начала года подвергался нападениям вандалов. Последний такой инцидент произошел всего за два дня до визита в австрийскую столицу Лаврова. Неизвестные облили черной краской фасад мемориала с именами воинов-освободителей. Ко времени возложения цветов все последствия акта вандализма были уже устранены.