Путин и Назарбаев обсудили график предстоящих контактов

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону график предстоящих контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Назарбаева с днем рождения, а также с двадцатилетием столицы Казахстана – города Астаны. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили график предстоящих контактов.