В Турции арестовали двух британцев за связь с РПК, сообщили СМИ

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Двое подданных Великобритании иракского происхождения арестованы после задержания в аэропорту Даламан провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает в пятницу газета Yeni Safak.

Братья Айман Барзан и Хариам Барзан, которые прибыли в Турцию из-за границы, вызвали подозрение у полицейских в аэропорту и были задержаны. Специалисты проверили их телефоны и посты в социальных сетях, обнаружив там доказательства связи британцев с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

После допроса суд санкционировал их арест.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.