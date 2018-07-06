Историки из России и ФРГ договорились не политизировать свои исследования

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Историки России и Германии договорились не политизировать научные исследования и не

связывать их с политическими реалиями сегодняшних дней, учитывая складывающуюся в мире напряженную обстановку, заявил РИА Новости по телефону из Мюнхена научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, сопредседатель Российского исторического общества академик Александр Чубарьян.

Академик принимает участие в 21-м заседании Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений в Мюнхене.

"Наша комиссия существует 20 лет, и по основным вопросам у нас по принципиальным оценкам XX века почти нет разногласий. Сейчас в связи с трудной ситуацией, которая возникла в мире и в Европе … мы констатировали, что санкции и политические противоречия не повлияли на сферу науки, культуры, образования", — сказал Чубарьян.

Он подчеркнул, что у российских и немецких историков "есть общее понимание процесса".

"Немецкие коллеги, в том числе руководитель политического архива Германии поддержали предложение избегать политизации работы нашей комиссии. Договорились, что мы работаем в сфере науки, обмениваемся в виде диалога разными общими позициями и не должны это ни в коей мере смешивать с политическими реалиями сегодняшнего дня. Это было высказано и нами, и немецкими коллегами", — заявил академик.