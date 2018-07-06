Немецкого аптекаря осудили за "разбавление" препаратов для онкобольных

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Земельный суд Эссена приговорил аптекаря, умышленно уменьшавшего дозировку вакцины для раковых больных, к 12 годам тюрьмы и штрафу 17 миллионов евро за нарушение закона о лекарственных средствах и мошенничество, пишет газета Rheinische Post.
По словам прокурора Рудольфа Якубовски, подсудимый обогатился за счет больных людей. "И это для того, что вести роскошный образ жизни", — сказал прокурор.
Суд также пожизненно отстранил аптекаря от работы. Отмечается, что изначально прокуратура исходила из того, что в результате его действий пострадали порядка тысячи человек, однако точное число пострадавших установить не удалось.