Немецкого аптекаря осудили за "разбавление" препаратов для онкобольных

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Земельный суд Эссена приговорил аптекаря, умышленно уменьшавшего дозировку вакцины для раковых больных, к 12 годам тюрьмы и штрафу 17 миллионов евро за нарушение закона о лекарственных средствах и мошенничество, пишет газета Rheinische Post.

Ранее сообщалось, что с 2012 года аптекарь Петер С. из немецкого города Ботропа приготовил более 40 тысяч инъекций с вакциной для иммунотерапии рака с пониженной дозировкой. При этом в чеках он указывал верную дозировку, что позволяло ему закупать меньшее количество препарата.

По словам прокурора Рудольфа Якубовски, подсудимый обогатился за счет больных людей. "И это для того, что вести роскошный образ жизни", — сказал прокурор.

Суд также пожизненно отстранил аптекаря от работы. Отмечается, что изначально прокуратура исходила из того, что в результате его действий пострадали порядка тысячи человек, однако точное число пострадавших установить не удалось.