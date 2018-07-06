Мир не может эффективно бороться с киберпреступлениями, заявили в Интерполе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В мире пока не могут эффективно бороться со все новыми видами киберпреступлений, заявил глава Интерпола Мэн Хунвэй на международном конгрессе по кибербезопасности.

"Сейчас мы стоим перед новым виртуальным миром преступлений, которые имеют трансграничный, стремительно нарастающий характер. Сталкиваясь с этими изменениями, мы совершенно не подготовлены к этому. Мы пока не нашли эффективного метода борьбы", — пояснил Мэн Хунвэй.

Он считает, что данный факт должен "пробудить международное сообщество". По его словам, Интерпол уже выдвинул стратегию борьбы с международными киберпреступлениями.

"Интерпол уже выдвинул стратегию. Она основана на важности сотрудничества. Очень многие полицейские — небольшие знатоки интернет-экономики. Больше всего в этом разбираются провайдеры соответствующих услуг и все те компании, которые связаны с цифровой экономикой. Мы должны быть связаны с ними. Мы выступаем за то, чтобы полицейские ведомства каждой страны должны укрепить связи со своими коллегами: полиция с правительством, правительство с частными компаниями, с общественными организациями", — подчеркнул Мэн Хунвэй.