МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", 81-летний бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони выбрал своим преемником на посту председателя ведущей правой политической силы Апеннин 64-летнего главу Европарламента Антонио Таяни.

"Председатель партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони согласовал с руководством "Движения пяти звезд" анонсированные в предыдущие недели пути обновления партии, среди которых — назначение президента Европейского парламента Антонио Таяни на пост вице-президента "Вперед, Италия", — говорится в заявлении, опубликованном на странице партии в Facebook

"Вперед, Италия" и "Движение пяти звезд" входят в состав коалиционного правительства страны.

Сообщается также, что главой организационного отдела "Вперед, Италия" назначен бывший генеральный директор футбольного клуба "Милан" 73-летний Адриано Галлиани.

Таяни уже поблагодарил Берлускони за назначение.

"Я благодарю Сильвио Берлускони и всю партию "Вперед, Италия" за оказанное мне доверие. Я сделаю всё, чтобы защитить наши ценности и итальянских граждан", — написал глава Европейского парламента в Twitter.