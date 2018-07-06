Украинская прокуратура назвала причину ЧП на военном полигоне

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Причиной инцидента на Ровенском полигоне, в результате которого погибли военные, стал взрыв мины в стволе миномета, проводятся следственные действия, сообщила в пятницу пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Установлено, что 6 июля 2018 около 5.30 (совпадает с мск — ред.) на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате трое военнослужащих погибли и девять получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, следователи управления Нацполиции в Ровенской области проводят досудебное расследование по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".