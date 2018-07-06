В Вене проходит министерская встреча стран-участниц иранской ядерной сделки

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Министерская встреча стран-участниц иранской ядерной сделки проходит в Вене, передает корреспондент РИА Новости.

Министры стран-участниц соглашения, как ожидается, предпримут в пятницу попытку согласовать механизм сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому без Соединенных Штатов, которые ранее вышли из договоренности.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что пакет предложений Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки разочаровывает.