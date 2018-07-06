Более 120 тысяч человек покинули дома из-за боев за Ходейду

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 120 тысяч человек покинули свои дома из-за боев за портовый город Ходейда в Йемене, заявил официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

"Согласно информации партнеров ООН, свыше 120 тысяч человек покинули свои дома, еще 80 тысячам передали продовольственную помощь, предметы первой необходимости и аптечки. Медицинские учреждения в провинции Ходейда закрываются из-за ситуации с безопасностью, другие вынуждены приостановить свою деятельность из-за того, что медперсонал уехал вместе с семьями в более безопасные районы", — заявил он.

МОМ 4 июля отправила в Ходейду пять карет скорой помощи в дополнение к машине, которая уже была направлена в регион вместе с командой врачей. Эксперты МОМ также оказывают психологическую помощь всем временно перемещенным.