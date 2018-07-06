СМИ узнали о попытке Китая завербовать немецкого депутата

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Китайский агент летом 2016 года пытался по интернету завербовать депутата немецкого бундестага, предложив ему не менее 30 тысяч евро за составление "аналитических материалов", сообщила в пятницу газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, китайский агент, представившийся менеджером Джейсоном Ваном, связался с депутатом из фракции ХДС/ХСС через социальную сеть LinkedIn и похвалил экспертные заключения депутата. Его профиль в соцсети производил благоприятное впечатление, так как в числе знакомых были другие немецкие политики и известные исследователи. Депутата заинтересовало предложение Вана и он вступил с ним в переписку. Сначала речь шла об общих вопросах внешней политики, но потом появились вопросы относительно внутренних политических деталей. Об этой переписке своевременно узнала контрразведка Германии (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) и предупредила депутата об угрозе.

Издание сообщает и о случае, когда китайским агентам удалось завербовать другого депутата. Они вступили в переписку и сотрудник даже несколько раз летал в Китай. В общей сложности за "аналитические материалы" от китайской стороны он получил около 10 тысяч евро.

Газета отмечает, что по меньшей мере 500 подставных профилей LinkedIn были созданы по заказу министерства госбезопасности в Пекине с целью вербовки немецких чиновников. Шпионы пытаются уговорить немецких чиновников на поездку в Китай для того, чтобы при любой удобной возможности установить на их мобильные телефоны и компьютеры вирусы для шпионажа, а также оказать давление.

Глава контрразведки Ганс-Георг Маасен заявил, что сегодня политический шпионаж Китая становится все более агрессивным, пишет газета. Он предостерег о "масштабных попытках проникнуть в парламенты, министерства и ведомства". Издание со ссылкой на ведомство канцлера ФРГ сообщает, что китайские шпионы намного опаснее, чем российские, так как Китай пытается завоевать долгосрочное влияние.