СБУ поддержала проект о блокировке сайтов без решения суда

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) поддерживает принятие законопроекта, который предоставляет право правоохранителям блокировать доступ к информационным ресурсам без решения суда, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Верховная рада Украины в четверг отказалась рассматривать этот законопроект, включение вопроса в повестку дня поддержали лишь 156 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"СБУ поддерживает необходимость принятия Верховной радой Украины проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", — говорится в сообщении на своей странице ведомства в Facebook.
Ранее законопроект резко раскритиковали Национальный союз журналистов Украины, общественные организации и оппозиция в Раде. Они считают, что этот документ является "посягательством на свободу слова" на Украине.