Лавров проводит в Вене встречу с Зарифом по иранской ядерной программе

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Вене перед переговорами "пятерки" и Тегерана по иранской ядерной программе, передаёт корреспондент РИА Новости.

Министры стран-участниц соглашения, как ожидается, предпримут в пятницу попытку согласовать механизм сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому без Соединенных Штатов.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что пакет предложений Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки разочаровывает.